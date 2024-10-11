В Россию ввезли рекордное за 16 лет число легковушек

«Автостат»: ввоз подержанных и новых машин в Россию составил почти 147 тысяч

По итогам сентября 2024 года в Россию ввезли рекордное за последние 16 лет число подержанных и новых легковых автомобилей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков агентства «Автостат».

Уточняется, что в преддверии резкого повышения утилизационного сбора поставщики завезли в Россию 104,2 тысячи новых легковушек. В годовом выражении прирост составил 17 процентов. Достигнутый результат оказался максимальным за последние 12 лет. Больше новых машин в страну завозили только в августе 2012 года — тогда показатель составил порядка 120 тысяч единиц.

Что касается импорта подержанных автомобилей, то в сентябре он оказался максимальным в 2024 году и составил 42,7 тысячи единиц. Однако достигнутый результат существенно не дотянул до рекордного за последние три года значения (более 50 тысяч штук), установленного в июле 2023-го.

В целом по итогам первого месяца осени суммарные объемы ввоза легковушек в Россию составили 146,9 тысячи единиц. До этого больше новых и подержанных машин в страну завозили только в октябре 2008 года. Тогда совокупные объемы импорта транспортных средств составили 160 тысяч штук, резюмировали аналитики.

В России резко увеличили размер утильсбора для легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, а также спецтехники с 1 октября 2024 года. Власти подняли планку сразу на 70-85 процентов в зависимости от технических характеристик ввозимых в страну машин. Ставки для новых легковушек с двигателями объемом до одного литра подняли с 81,2 тысячи до 150,2 тысячи рублей. В свою очередь, утильсбор для машин с моторами до двух литров увеличили с 306 до 556,2 тысячи, а для моделей с агрегатами до трех литров — с 844,8 тысячи до 1 562 800 рублей. На этом фоне управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк предупредила россиян о подорожании ввозимых в РФ машин на 8-10 процентов в октябре-ноябре.