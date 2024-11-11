Япония сняла запрет на поставки ряда машин в Россию

Япония сняла запрет на поставки в Россию «мягких гибридов»

Власти Японии сняли запрет на поставки в Россию так называемых мягких гибридных автомобилей. Об этом сообщает «Владивосток онлайн» со ссылкой на эксперта в области покупки подержанных машин из Японии Дениса Малых.

К числу «мягких гибридов» аналитики относят автомобили, которые используют электрический мотор, но не способны двигаться исключительно на электричестве. В подобного рода машинах электрический мотор работает только в качестве помощника для бензинового двигателя.

Речь идет о санкционном послаблении в отношении ряда подобных машин. Так, на аукционах можно купить и доставить в Россию, например, автомобили Honda Insight с двигателем объемом полтора литра, Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee, а также Honda CR-Z и Nissan Dayz, уточнил аналитик.

Он отметил, что тарифы на ввоз в РФ вышеперечисленных машин остаются такими же, как и для других разрешенных к импорту в Россию моделей. Подобное санкционное послабление эксперт связал в том числе с падением спроса на японские автомобили на мировом рынке. «Поэтому они начинают ослаблять ограничения, но не могут сразу снять все санкции», — пояснил Малых.

Ранее агентство «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные сообщило о резком росте ввоза в Россию иностранных автомобилей. По итогам первого месяца осени в РФ импортировали в общей сложности 146,9 тысячи легковых машин, что стало рекордным показателем за последние 16 лет. За сентябрь экспорт машин в РФ из Японии увеличился на 132,2 процента в годовом выражении.