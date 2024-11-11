Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:13, 11 ноября 2024Экономика

Япония сняла запрет на поставки ряда машин в Россию

Япония сняла запрет на поставки в Россию «мягких гибридов»
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Власти Японии сняли запрет на поставки в Россию так называемых мягких гибридных автомобилей. Об этом сообщает «Владивосток онлайн» со ссылкой на эксперта в области покупки подержанных машин из Японии Дениса Малых.

К числу «мягких гибридов» аналитики относят автомобили, которые используют электрический мотор, но не способны двигаться исключительно на электричестве. В подобного рода машинах электрический мотор работает только в качестве помощника для бензинового двигателя.

Речь идет о санкционном послаблении в отношении ряда подобных машин. Так, на аукционах можно купить и доставить в Россию, например, автомобили Honda Insight с двигателем объемом полтора литра, Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee, а также Honda CR-Z и Nissan Dayz, уточнил аналитик.

Материалы по теме:
Утилизационный сбор на автомобили в России: что это такое, правила, что изменилось в 2024 году
Утилизационный сбор на автомобили в России:что это такое, правила, что изменилось в 2024 году
24 сентября 2024
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей: почему машины оказались им не по карману?
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей:почему машины оказались им не по карману?
27 марта 2024

Он отметил, что тарифы на ввоз в РФ вышеперечисленных машин остаются такими же, как и для других разрешенных к импорту в Россию моделей. Подобное санкционное послабление эксперт связал в том числе с падением спроса на японские автомобили на мировом рынке. «Поэтому они начинают ослаблять ограничения, но не могут сразу снять все санкции», — пояснил Малых.

Ранее агентство «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные сообщило о резком росте ввоза в Россию иностранных автомобилей. По итогам первого месяца осени в РФ импортировали в общей сложности 146,9 тысячи легковых машин, что стало рекордным показателем за последние 16 лет. За сентябрь экспорт машин в РФ из Японии увеличился на 132,2 процента в годовом выражении.

Вот это герой!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сорванная попытка Украины угнать российский вертолет вскрыла позиции ВСУ. По ним ударили залповым огнем

      В России назвали категории имеющих право не платить ключевой налог

      Стало известно о месте захоронения летчика-перебежчика Кузьминова

      Россиянина заподозрили в расправе над пасынком

      Россиянка несколько часов провела на балконе на морозе из-за шалости сына

      Пригожин рассказал о своих отношениях с пресс-секретарем SHAMAN

      В Кремле опровергли данные о разговоре Путина с Трампом

      ИИ назвали причиной увеличения отходов

      В Кремле анонсировали встречу Путина с главой одного из северокавказских регионов

      Спартак захотел избавиться от получающего почти 2 миллиона евро в год бразильца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше