Главу Банка России сравнили с Маргарет Тэтчер

Костин сравнил Набиуллину с Тэтчер в связи с активной борьбой с инфляцией

Комментируя борьбу Банка России с ростом цен, глава ВТБ Андрей Костин назвал в интервью Reuters руководителя Центробанка Эльвиру Набиуллину «железной леди» и сравнил ее с возглавлявшей британское правительство Маргарет Тэтчер, которая тоже активно противостояла инфляции, «полагая, что это главное в экономике».

«Я, конечно, не такой монетарист и считаю, что инфляция в 8,5 процента для России не столь критична, можно было бы с ней мириться», — поделился Костин, отметив, что у Набиуллиной «есть своя линия» и «надо дать ей возможность решать». Он напомнил, что в ВТБ ожидают декабрьского повышения ключевой ставки с нынешнего 21 до 23 процентов.

Банкир отметил, что на инфляцию влияет не только ставка ЦБ, но и ряд факторов, которые от регулятора не зависят. «Повышение тарифов, разного рода пошлин, рост зарплат, напряжение на рынке труда», — перечислил их Костин.

В самом Центробанке ранее называли новое повышение ключевой ставки весьма вероятным, но не предопределенным. При этом на фоне произошедшего на прошлой неделе значительного ослабления курса рубля в Альфа-банке допустили повышение показателя сразу до 25 процентов.