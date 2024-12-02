Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:11, 2 декабря 2024Экономика

Главу Банка России сравнили с Маргарет Тэтчер

Костин сравнил Набиуллину с Тэтчер в связи с активной борьбой с инфляцией
Дмитрий Воронин

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Комментируя борьбу Банка России с ростом цен, глава ВТБ Андрей Костин назвал в интервью Reuters руководителя Центробанка Эльвиру Набиуллину «железной леди» и сравнил ее с возглавлявшей британское правительство Маргарет Тэтчер, которая тоже активно противостояла инфляции, «полагая, что это главное в экономике».

«Я, конечно, не такой монетарист и считаю, что инфляция в 8,5 процента для России не столь критична, можно было бы с ней мириться», — поделился Костин, отметив, что у Набиуллиной «есть своя линия» и «надо дать ей возможность решать». Он напомнил, что в ВТБ ожидают декабрьского повышения ключевой ставки с нынешнего 21 до 23 процентов.

Банкир отметил, что на инфляцию влияет не только ставка ЦБ, но и ряд факторов, которые от регулятора не зависят. «Повышение тарифов, разного рода пошлин, рост зарплат, напряжение на рынке труда», — перечислил их Костин.

В самом Центробанке ранее называли новое повышение ключевой ставки весьма вероятным, но не предопределенным. При этом на фоне произошедшего на прошлой неделе значительного ослабления курса рубля в Альфа-банке допустили повышение показателя сразу до 25 процентов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Карикатура на тему демократии». Байден помиловал своего сына по двум делам. Как он это объяснил?

      Предложена новая гипотеза о появлении темной материи

      Премьер Грузии допустил запрет оппозиционных партий

      Украинский пленный рассказал об обмане со стороны командования

      Назван простой способ оценить уровень старения организма

      Евросоюзу предложили стратегию «Европа прежде всего»

      НАТО отработает быструю переброску сил в Эстонию

      Россиянам назвали способы купить квартиру без ипотеки

      Летевший в Таиланд российский самолет с 300 пассажирами совершил аварийную посадку

      На сайте Большого театра произошел сбой из-за «Щелкунчика»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше