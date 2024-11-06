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15:23, 6 ноября 2024Экономика

Банк России назвал вероятность нового повышения ключевой ставки очень высокой

ЦБ РФ: повышение ключевой ставки в декабре не предопределено, но весьма вероятно
Дмитрий Воронин

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Повышение ключевой ставки ЦБ РФ не предопределено, но его вероятность очень высока, следует из резюме обсуждения показателя, опубликованного на сайте Банка России.

По итогам заседания совета директоров регулятора, состоявшегося 25 октября, было решено поднять ставку сразу на два процентных пункта, до 21 процента годовых, благодаря чему ее уровень в реальном выражении (ставка Центробанка минус уровень инфляции) оказался самым высоким в мире.

В материалах отмечается, что участники обсуждения пришли к выводу о необходимости сопроводить решение о повышении ставки направленным сигналом о вероятности дальнейших шагов в этом направлении. При этом большинство из них назвали сохранение ключевой ставки на декабрьском заседании возможным только в случае существенного замедления темпов роста цен и возникновения факторов, которые могут привести к более быстрому возвращению инфляции к цели. «Пока предпосылок этого мало. Риски смещены в сторону проинфляционных», — указали в ЦБ в связи с выводом о вероятности нового повышения ставки в конце года.

Ранее специалисты уже озвучивали соответствующие предположения. По словам экономиста Евгения Когана, на фоне перегретого рынка труда, роста доходов россиян и потребительского спроса, а также ослабления рубля и повышение утильсбора на автомобили повышение ключевой ставки в начале зимы сразу до 23 процентов выглядит все более вероятным.

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