Центробанк поднял ставку до 21 процента. Чем это решение обернется для российской экономики?

Российский Центробанк поднял ключевую ставку до 21 процента

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 25 октября, принял решение поднять ключевую ставку сразу на два процентных пункта, до 21 процента. Предыдущий рекордный уровень ставки, 20 процентов, был зафиксирован в марте 2022 года, когда сразу после начала боевых действий на Украине потребовалось резко ужесточить денежно-кредитную политику (ДКП).

Почему Центробанк поднял ставку до 21 процента

В сообщении на сайте новый максимум объясняется ускорением инфляции и ростом инфляционных ожиданий населения и бизнеса, которые, в свою очередь, сами являются проинфляционным фактором. В сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность поднялся до 9,8 процента в пересчете на год, в августе он был равен 7,5 процента.

Прогноз инфляции по итогам года вырос до 8-8,5 процента, таким образом, регулятор ожидает, что рост цен в 2024 году превысит уровень 2023 года, что полностью расходится с прогнозами за последний год.

По оценке ЦБ, отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным, безработица остается на историческом минимуме, соответственно, дефицит трудовых ресурсов нарастает, а рост заработных плат не соответствует росту производительности труда, что дополнительно давит на цены.

При этом регулятор констатирует, что отмена льготной ипотеки не позволила исправить ситуацию с кредитованием. Общий кредит в экономике по-прежнему растет высокими темпами за счет корпоративных займов, охладить его не получается.

Какой прогноз на ближайшее заседание

Следующее заседание совета директоров ЦБ состоится 20 декабря, при этом уже сейчас регулятор дал максимально жесткий сигнал, предупредив, что на нем будет рассматриваться новое повышение ставки. С момента прихода на пост председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной в 2013 году такого рода предупреждение всегда реализовывалось.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Уровень повышения не указан, но даже если в ЦБ думают о 22 процентах годовых, то речь идет о текущем состоянии инфляции и кредитования. В случае ухудшения ситуации рост может оказаться более резким.

Об этом свидетельствует и прогноз средней ставки до конца года, который составляет 21-21,3 процента. Если 20 декабря ставка вырастет до 22 процентов, то средняя должна быть 21,1 процента, а 21,3 процента достижима только при 23 процентах.

Что говорили аналитики

В декабре прошлого года после повышения ставки до 16 процентов годов ожидалось, что смягчение ДКП начнется ближе ко второму полугодию 2024 года. Однако результаты по инфляции заставили ЦБ полностью пересмотреть политику. Сразу после сентябрьского заседания большинство участников рынка склонялось, что это будет последнее повышение.

Однако в октябре участники рынка начали ожидать нового повышения, и пока большинство сходилось на том, что ставка вырастет до 20 процентов, отдельные эксперты ожидали роста до 21 процента или даже 22 процентов. Так, по оценке директора аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерия Вайсберга, в России начинает раскручиваться инфляционная спираль, и действовать надо оперативно и жестко.

Как поведет себя экономика

Рост ключевой ставки приводит как к повышению ставок по депозитам, так и к ухудшению условий кредитования. По оценке главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, даже при ставке 19 процентов большинству предприятий грозило банкротство, так как они не в состоянии обслуживать коммерческие кредиты. Первым сигналом, по его словам, может стать остановка высокотехнологичного экспорта.

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Центробанк указывает, что российская экономика растет сильнее траектории сбалансированного роста, то есть находится в перегретом состоянии, а происходит это одновременно с ухудшением условий внешней торговли. При этом в регуляторе намекнули, что в своих прогнозах и действиях исходят из объявленных параметров бюджетной политики. Их новое изменение может потребовать корректировки проводимой денежно-кредитной политики.

Речь идет о том, что дополнительные бюджетные траты на поддержку предприятий, увеличение субсидий и льготных кредитов, приводящее к росту денежной массы, заставит поднимать ставку еще выше.

Первой реакцией на решение ЦБ стало падение индекса RGBI, который отражает состояние рынка российского госдолга, ниже 99 пунктов. Это произошло впервые с марта 2022 года, а до этого наблюдалось только в период кризиса 2008 года и в 2014-2015 годах, когда рубль потерял половину стоимости. Индекс Мосбиржи опускался ниже 2700 пунктов.

Рост ставок по депозитам, который ожидается в ближайшие дни, давит на фондовый рынок, потому что доходность предложений банков перекрывает потенциальную выходу от торговли на бирже. Что касается ипотечных продуктов, то новый рост неизбежно приведет к повышению ставок.