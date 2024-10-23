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16:36, 23 октября 2024Экономика

«Ростех» предупредил об угрозе банкротства большинства предприятий

Глава «Ростеха» Чемезов связал возможное банкротство предприятий с политикой ЦБ
Сергей Чемезов

Сергей Чемезов. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Нынешняя денежно-кредитная политика (ДКП) Центробанка России, которая заключается в борьбе с инфляцией путем повышения ключевой ставки до близких к рекордным уровней, может закончиться банкротством большинства предприятий. О таком развитии событий на заседании Совета Федерации предупредил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, передает «Интерфакс».

Он объяснил, что не знает ни одного производства с рентабельностью более 20 процентов, «даже торговля оружием не дает такой прибыли», а именно таковы ставки коммерческих кредитов при текущей ключевой ставке в 19 процентов годовых.

По словам Чемезова, в случае высокотехнологичной продукции, у которой производственный цикл больше года, авансовый платеж составляет 30-40 процентов от стоимости, а оставшиеся средства надо брать в кредит. Вся предусмотренная прибыль при таких ставках «съедается» процентами, которые приходится отдавать банку.

Глава «Ростеха» предупредил, что столь консервативная финансовая политика ведет к стагфляции, то есть ситуации, когда падают и производство и потребление, но инфляция растет большими темпами, а следом за ней приходит и высокая безработица.

«И, к сожалению, мы к этому можем прийти. Это в общем-то не так часто в экономике бывает, но примеры такие есть», — констатировал Чемезов. На том же заседании он пояснил, что в какой-то момент предприятиям госкорпорации придется остановить экспорт высокотехнологичной продукции, то есть самолетов, средств ПВО, кораблей.

Очередное заседание совета директоров Центробанка, на котором будет принято решение о ключевой ставке, состоится в эту пятницу, 25 октября. Большинство экспертов уверены в новом ужесточении ДКП, при этом отдельные аналитики ожидают роста ставки до рекордного в истории 21 процента. Поводом для этого называются усиление большинства проинфляционных факторов.

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      Платон Щукин
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