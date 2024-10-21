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10:11, 21 октября 2024Экономика

Названы поводы для повышения ключевой ставки до рекордного уровня

Инвестбанкир Коган назвал поводы для возможного роста ставки ЦБ до 21 процента

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 25 октября, может поднять ключевую ставку сразу на два процентных пункта, до рекордных в истории 21 процента. Поводы для такого решения перечислил в своем Telegram-канале инвестиционный банкир Евгений Коган.

В качестве первой причины он назвал кардинальную ошибку регулятора с прогнозом по инфляции. Аналитик ожидает, что к концу года ее уровень достигнет 8-8,5 процента, а не ожидавшиеся ЦБ 6,5-7 процента.

По его мнению, причин для замедления роста цен не наблюдается. Курс рубля заметно ослаб, дефицит рабочей силы остается рекордным, кредитование расширяется быстрыми темпами, деловая активность улучшилась, инфляционные ожидания возросли.

Второй причиной Коган считает утрату доверия к ЦБ со стороны рынка и населения. Регулятор не может не понимать, что слишком короткий период низкой инфляции не позволяет поверить в реальность его цели в четыре процента в обозримом будущем.

В результате предприятия начали закладывать в свои бизнес-планы более высокую инфляцию, а аналитики все чаще сходятся во мнении, что обуздать ее не выйдет и в 2025 году. Более того, все слышнее становятся призывы отказаться от сдерживания инфляции, раз с ней ничего не получается. Таким образом, подчеркнул банкир, возникает ситуация для самосбывающегося пророчества. Если все ждут высокой инфляции и набирают кредиты, то инфляция растет.

Ранее сообщалось, что большинство аналитиков ожидают повышения ставки на один процентный пункт, до 20 процентов. Да такого уровня ставка в России доходила только в 2022 году.

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      Платон Щукин
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