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03:51, 21 октября 2024Экономика

Эксперты предрекли возврат ключевой ставки ЦБ к историческому максимуму

РБК: эксперты предрекли повышение ключевой ставки ЦБ до исторических 20 %

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Совет директоров Центробанка на заседании 25 октября повысит ключевую ставку с 19 до 20 процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков крупных российских банков и инвестиционных компаний.

Уточняется, что повышение ставки на 100 базисных пунктов прогнозируют 24 из 30 экспертов. Еще шесть участников консенсус-прогноза полагают, что Банк России выберет шаг в 200 базисных пунктов и повысит ставку сразу до 21 процентов.

Кроме того, другие специалисты назвали в качестве альтернативного сценария вариант с повышением ставки до 22 процентов.

Ранее ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчаков заявила, что есть вероятность, что к концу года Банк России повысит ключевую ставку до 21 процента.

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      Юлия Мискевич
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