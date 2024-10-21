Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:36, 21 октября 2024Экономика

Российские компании ускорили набор кредитов в банках

«Ведомости»: на фоне роста ключевой ставки выдача кредитов компаниям ускорилась

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Корпоративное кредитование в России в сентябре продолжило расти, не изменило динамику и повышение ключевой ставки Центробанка до 19 процентов, что должно было сделать займы дороже и охладить процесс. Об этом со ссылкой на обзор развития банковского сектора от регулятора за минувший месяц пишут «Ведомости».

Если в августе банковский корпоративный портфель увеличился на 1,9 процента, то в сентябре — на 2 процента, до 84,2 триллиона рублей. Впрочем, с учетом некоторого сокращения вложений банков в облигации компаний общий рост банковских требований к предприятиям скорректировался до 1,7 процента или 1,5 триллиона рублей.

За первые три квартала года повышение составило 14,5 процента (10,6 триллиона рублей), хотя год назад при кратно меньших ставках динамика была слабее — только 13,5 процента (8,1 триллиона рублей).

По данным Банка России, рост пришелся на рублевые кредиты, за ними приходили компании из широкого круга отраслей. Деньги нужны им на пополнение оборотных средств и инвестиционные проекты. Крупные выдачи зафиксированы в адрес нефтегазовых и транспортных компаний, а вот рост кредитного портфеля застройщиков замедлился, что связано с ускорением ввода жилья в конце квартала. Объем валютных кредитов незначительно сократился, что связано с дефицитом юаней на рынке.

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев считает, что рост кредитования обеспечен уверенностью компаний в будущем спросе и поддержке со стороны государства, которое наращивает расходы бюджета, а также возможностью переносить стоимость кредита в цены товаров и услуг для населения и заказчиков.

Ранее сообщалось, что аналитики ожидают повышения ключевой ставки до 20 процентов уже в октябре, что станет повторением исторического максимума 2022 года. К такому решению, помимо ускорения корпоративного кредитования, регулятору подталкивает ускорение инфляции и рост инфляционных ожиданий.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      «Нанесу удар прямо в центр гребаной Москвы». Трамп заявил, что угрожал Путину из-за Украины

      ФСБ задержала двоих мужчин за вербовку россиян в террористическое сообщество

      Боец СВО рассказал о спасшем ему жизнь документе

      Стилистка назвала необходимые вещи на осень

      Главный противник Эрдогана Фетхуллах Гюлен скончался в США

      Профессиональная разоблачительница измен пожаловалась на сложности в работе

      Разгадана полувековая тайна болезней мозга

      Стало известно об уничтожении развернувших флаг Украины в Судже бойцов ВСУ

      Раскрыто число штрафов за неисполнение требований иноагентами

      Россиян предупредили о росте цен на рыбу на 15-20 процентов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше