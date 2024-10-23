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12:56, 23 октября 2024Экономика

«Ростех» допустил прекращение экспорта высокотехнологичной продукции

Чемезов: рекордный уровень ключевой ставки тормозит рост промышленности

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Рекордный уровень ключевой ставки является серьезным тормозом для дальнейшего роста промышленности, констатировал глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Он допустил, что в таких условиях госкорпорация может прекратить экспорт высокотехнологичной продукции. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, сейчас стоит вопрос: либо прекратить поставки самолетов, ПВО и кораблей, «либо надо что-то делать». Еще Чемезов указал, что предприятиям не выгодно пользоваться заемными средствами. «Если мы будем продолжать так дальше работать, у нас большинство предприятий статут банкротами», — констатировал он.

Ближайшее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 25 октября. Эксперты склоняются к тому, что регулятор снова ее поднимет. Например, директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг считает, что резкое повышение ставки будет оправданным. Он пояснил, что несмотря на все усилия Центробанка, начинает раскручиваться инфляционная спираль.

В свою очередь ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчаков заявила, что есть вероятность, что к концу года Банк России повысит ключевую ставку до 21 процента.

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      Платон Щукин
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