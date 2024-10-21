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13:14, 21 октября 2024Экономика

Резкое повышение ставки оправдали инфляционной спиралью

Аналитик Вайсберг оправдал возможный рост ключевой ставки инфляционной спиралью

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В России, несмотря на все усилия Центробанка, начинает раскручиваться инфляционная спираль, поэтому резкое повышение ключевой ставки уже в октябре будет оправданным. Об этом в комментарии «Коммерсанту» заявил директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг.

По его словам, регулятор может ужесточить денежно-кредитную политику (ДКП) сильнее, чем полагает большинство экспертов. Если учитывать последние данные бюллетеня «О чем говорят тренды», то ставка может вырасти сразу до 21 или 22 процентов.

Вайсберг подчеркнул, что уже по итогам сентябрьского заседания совета директоров стало понятно направление движения ставки в октябре. Ранее с момента, как ЦБ возглавила Эльвира Набиуллина, аналогичные сигналы всегда реализовывались. Однако за прошедшие полтора месяца ситуация только ухудшилась, проинфляционные факторы усилились.

Среди них и опубликованный проект федерального бюджета, который предусматривает повышение расходов и больший рост тарифов. С учетом повышения утилизационного сбора на автомобили, который еще не начал влиять на инфляцию, и возросших инфляционных ожиданий регулятору необходимо действовать на опережение.

Эксперт указал, что от Центробанка нужны уже реальные действия, а не только риторика. Дело в том, что новые расходы неизбежно выльются в рост трудовых доходов, так что просто удерживать ставку высокой длительное время уже недостаточно.

Ранее инвестбанкир Евгений Коган предположил, что к более серьезному повышению регулятор толкает как собственная ошибка по уровню инфляции к концу года, которая, уже очевидно, превысит прогноз, так и утрата доверия рынка. При этом он подтвердил, что поводов для замедления роста цен не наблюдается.

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      Платон Щукин
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