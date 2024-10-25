Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:31, 25 октября 2024Экономика

Центробанк поднял ключевую ставку до рекордного уровня

Банк России поднял ключевую ставку до рекордных 21 процента годовых

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Совет директоров Центробанка по итогам заседания 25 октября принял решение повысить ключевую ставку с 19 процентов годовых до 21 процента. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

Поводом для такого решения стало усиление с момента сентябрьского заседания большинства проинфляционных факторов, а также сохраняющийся на высоком уровне рост цен и увеличение инфляционных ожиданий.

Сигнал после заседания в прошлом месяце предусматривал рост ставки, однако о том, что она достигнет рекордного 21 процента, аналитики заговорили уже в октябре, после публикации проекта федерального бюджета на 2025 год, а также свежих статистических данных. На возможность более серьезного ужесточения денежно-кредитной политики в последние недели намекали и представители ЦБ.

Предыдущим максимальным уровнем ключевой ставки были 20 процентов. В начале марта 2022 года регулятор поднял параметр более чем в два раза на фоне начала боевых действий на Украине.

Одновременно с ростом ставки регулятор дал максимально жесткий сигнал на следующее заседание. С момента прихода на пост председателя ЦБ Эльвиры Набиуллинной в 2013 году указание на то, что на следующем заседании ключевая ставка может быть повышена или понижена, означал, что параметр будет двигаться именно в этом направлении.

По оценке Банка России, в сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность увеличился до 9,8 процента в пересчете на год, что выше, чем 7,5 процента в августе. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 9,1 процента после 7,7 процента в предыдущем месяце, так что инфляционное давление подошло к максимуму с начала года.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      В Петербурге мужчина с ножом устроил резню в гипермаркете. Что известно о нападении?

      Экс-замминистра энергетики России арестовали по делу об особо крупном мошенничестве

      ЦБ заявил о резком ускорении темпов роста цен в России

      США начали оправдываться из-за санкций против России

      Центробанк резко повысил прогноз по инфляции

      Самая красивая девушка России сделала неожиданное признание о личной жизни

      Молодежь принялась восхвалять прыщи на лице

      В Кремле назвали беспрецедентными попытки Запада вмешаться в выборы в Грузии

      ФСБ показала в видео о деле «Пластик Лоджик» презентацию «планшета Чубайса»

      В Кремле прокомментировали возможность влияния России на выборы в Грузии и Молдавии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше