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13:47, 25 октября 2024Экономика

Банк России оценил ситуацию с безработицей

ЦБ: безработица в России осталась на историческом минимуме

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Банк России проанализировал состояние рынка труда РФ. Выводы регулятора процитировало ТАСС.

В ЦБ пришли к выводу, что безработица в стране удержалась на исторических минимумах. Рынок труда остается жестким. Что касается заработных плат, то они, как и прежде, растут быстрее, чем производительность труда.

В начале октября Росстат сообщил, что все лето безработица в России находилась на исторических минимумах. В августе ее уровень составлял 2,4 процента, а количество нетрудоустроенных граждан оценивали в 1,84 миллиона.

По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, за год заработные платы в стране выросли на 21 процент.

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      Кирилл Луцюк
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