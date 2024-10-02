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20:49, 2 октября 2024Экономика

Безработица в России продержалась на рекордно низком уровне все лето

Безработица в России в августе удержалась на уровне 2,4 процента

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Безработица в России в течение всего лета 2024 года держалась на исторических минимумах — в августе показатель третий месяц подряд сохранялся на уровне 2,4 процента. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает «Интерфакс».

В ведомстве назвали и общее число нетрудоустроенных российских граждан. По данным на этот месяц, их было около 1,84 миллиона.

Показатели безработицы в РФ уже долгое время находятся на рекордно низком уровне. Так, в июле 2023 года она достигла 3 процентов, и до декабря показатель колебался вблизи этих значений. К апрелю 2024-го он снизился до 2,6 процента, а затем в июне скорректировался еще на 0,2 процентного пункта.

На таком фоне власти регулярно подчеркивают стабильность ситуации с трудоустройством в РФ. При этом в невысоких показателях безработицы видят и вызовы для развития экономики. Центробанк, комментируя сентябрьское решение о повышении ключевой ставки до 19 процентов годовых, указывал, что заработки россиян растут быстрее производительности труда. Также отмечалось, что нехватка работников на рынке труда остается главным барьером для расширения объемов производства.

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      Дмитрий Воронин
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