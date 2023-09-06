В рекордно низкой безработице увидели опасность для экономики России

Глава Минэкономразвития назвал низкую безработицу тормозом экономики России

Рекордно низкий уровень безработицы в России является тормозом для развития экономики, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Его слова приводит «Интерфакс».

В том, что на фоне опережающего роста зарплат, сочетающегося с количественным и качественным дефицитом кадров, человеческий капитал стал самым дефицитным ресурсом, министр экономики увидел «серьезный системный вызов».

Исправлять опасную ситуацию Решетников предлагает, активнее привлекая в экономику мигрантов, тиражируя механизмы нацпроекта по повышению производительности труда на большее число предприятий и активно внедряя искусственный интеллект в производственные процессы.

Министр призвал не считать, что мигранты из страны Центральной Азии «и так сюда приедут», поскольку за них идет жесткая конкуренция с Китаем и Юго-Восточной Азией. «Мы там сейчас активно инвестируем в русские школы. Но это все нужно превращать в осознанную политику по удержанию здесь лучших талантов из сопредельных стран», — объяснил Решетников.

Безработица в России в июле достигла исторического минимума, составив 3 процента, или 2,3 миллиона человек. В последние месяцы показатель неуклонно снижается: в мае он составил 3,2 процента, в июне — 3,1 процента.