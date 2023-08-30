Безработица в России достигла исторического минимума

Росстат: безработица в РФ в июле достигла исторического минимума, составив 3%

Уровень безработицы в России обновил исторический минимум. Согласно данным Росстата о социально-экономическом положении в стране, в июле 2023 года он составил 3 процента.

При этом в последние месяцы в России наблюдалась тенденция к снижению показателя: в мае уровень безработицы составил 3,2 процента, а в июне — 3,1 процента.

Число безработных, соответствующих критериям Международной организации труда, в июле 2023 года составило 2,3 миллиона человек. К ним отнесли людей, не имеющих работы или приносящей дохода деятельности, которые искали работу и были готовы занять должность в обследуемую неделю. Отмечается, что из 2,3 миллиона безработных большинство (1,5 миллиона граждан) проживают в городах, а 0,8 миллиона человек — в селах. Средний возраст нетрудоустроенных людей составил 35,6 года.

В то же время количество занятых в июле составило 74 миллиона человек. Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составил 61,1 процента.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец заявил, что самый высокий уровень безработицы в России среди молодых людей до 30 лет. По словам эксперта, представителям группы 25-30 лет сложнее найти работу, так как они только вышли из вуза или другого учебного заведения и еще ничего не умеют. Старшее же поколение ценится работодателями выше, так как опытные профессионалы составляют костяк производства.

Несмотря на обновление исторического минимума безработицы в России, в июне министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что на ряде территорий страны он превышает десять процентов. «Это трудоизбыточные территории, с которыми нам предстоит целенаправленно, адресно работать», — отметил он.