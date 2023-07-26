Названа категория россиян с самым высоким уровнем безработицы

Экономист Зубец: самый высокий уровень безработицы в РФ — среди молодых людей до 30 лет

Самый высокий уровень безработицы в России среди молодых людей до 30 лет. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец.

По словам эксперта, представителям группы 25-30 лет сложнее найти работу, так как они «только вышли из вуза или другого учебного заведения» и еще ничего не умеют. Старшее же поколение ценится работодателями выше, так как опытные профессионалы составляют костяк производства.

«Самая низкая безработица в группе предпенсионной — 55-65 лет, потому что, как правило, эти люди — классные специалисты своего дела», — назвал причину Зубец.

В мае 2023 года уровень безработицы в России в мае обновил исторический минимум и составил 3,2 процента. При этом министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что на ряде территорий страны он превышает десять процентов. «Это трудоизбыточные территории, с которыми нам предстоит целенаправленно, адресно работать», — отметил он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова указала, что для достижения технологического суверенитета России не хватает миллиона работников. По ее словам, безработные чаще всего не имеют необходимых экономике компетенций в обрабатывающем секторе, промышленности, строительстве, и справиться с дефицитом кадров за их счет не получится.

