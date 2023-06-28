Безработица в России достигла исторического минимума

Росстат: уровень безработицы в России в мае обновил исторический минимум и составил 3,2%

Уровень безработицы в России в мае 2023 года обновил исторический минимум и составил 3,2 процента. Об этом сообщается на сайте Росстата.

«Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в мае 2023 года составил 3,2 процента (без исключения сезонного фактора)», — говорится в документе ведомства.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что уровень безработицы превышает 10 процентов на ряде территорий страны в настоящее время. «Это трудоизбыточные территории, с которыми нам предстоит целенаправленно, адресно работать», — сказал он.

В июне Путин призвал чиновников обратить внимание на проблему безработицы в стране и пояснил, что в первую очередь важно дать больше возможностей людям получить новую специальность. По его словам, жителям субъектов, где на рынке труда сложная ситуация, необходимо давать возможности получить профессию в сфере информационных технологий и по другим техническим направлениям.