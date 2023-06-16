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16:22, 16 июня 2023Экономика

Путин призвал чиновников решать проблему высокой безработицы в ряде регионов

Путин на ПМЭФ призвал чиновников обратить внимание на проблему безработицы в ряде регионов

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Безработица в России в целом находится на историческом минимуме, однако в ряде регионов проблема сохраняется. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) заявил президент страны Владимир Путин. Трансляцию мероприятия ведет сайт форума.

Он призвал чиновников обратить внимание на проблему и пояснил, что в первую очередь важно дать больше возможностей людям получить новую специальность. По его мнению, жителям субъектов, где на рынке труда сложная ситуация, нужно давать возможности получить профессию в сфере информационных технологий и по другим техническим направлениям.

Путин указал, что в России есть огромные трудовые резервы и следует их использовать. Дефицит кадров можно покрывать переподготовкой сотрудников, повышением экономической активности граждан, чтобы они могли реализовывать себя в перспективных секторах. В каждом городе и поселке, подчеркнул президент, должна быть возможность найти работу.

Ранее в рамках ПМЭФ вице-премьер Татьяна Голикова указала, что для достижения технологического суверенитета стране не хватает миллиона работников. Она отметила, что безработные, чаще всего, не имеют необходимых экономике компетенций в обрабатывающем секторе, промышленности, строительстве, поэтому покрыть дефицит за их счет не получится.

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    Платон Щукин
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