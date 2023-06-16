В России признали нехватку работников для технологического суверенитета

Голикова: для достижения технологического суверенитета России нужен 1 млн работников

Для достижения технологического суверенитета в ближайшие пять лет России необходимо привлечь как минимум миллион работников, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Трансляция мероприятия ведется на его официальном сайте.

«Все зависит от того, как мы будем развиваться в технологических отраслях, которые мы определили как приоритетные, насколько качественно мы сработаем с работодателями и с системой образования для того, чтобы получить те кадры, которые нам нужны», — заявила Голикова.

Сейчас уровень безработицы в России исторически низкий — 2,4 миллиона человек, что соответствует 3,3 процента, напомнила Голикова. За последние два года число нетрудоустроенных россиян сократилось на 1,3 миллиона.

При этом, по словам вице-премьера, безработные граждане чаще всего имеют образование, которое текущим потребностям российской экономики не соответствует. У них нет специализации ни в сферах обрабатывающего сектора, ни в промышленности, ни в строительстве.

Голикова объяснила, какие задачи России следует решить на пути к достижению технологического суверенитета. Во-первых, важно обратить внимание на то, чтобы специализация сотрудников соответствовала потребностям экономики. Во-вторых, нужно развивать систему образования, в третьих — повысить производительность труда и зарплаты сотрудникам.

Снижение безработицы в России сопровождается нехваткой кадров в некоторых отраслях. По данным Института экономической политики (ИЭП) имени Егора Гайдара, в апреле с кадровым голодом столкнулись 35 процентов российских промышленных предприятий, что стало рекордом с 1996 года. Дефицит работников в Минпромторге назвали главной проблемой российской промышленности.