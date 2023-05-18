Российский бизнес рассказал о рекордной нехватке сотрудников

Опрос Института экономической политики показал рекордный с 1996 года дефицит рабочих в РФ

С недостатком рабочих в минувшем апреле столкнулись 35 процентов российских промышленных предприятий, что стало рекордом с 1996 года. Об этом на конференции «Статистика, аналитика и прогнозирование в современной экономике: опыт и перспективы развития» рассказал заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики (ИЭП) имени Егора Гайдара Сергей Цухло, передает РБК.

Соответствующие исследования ИЭП проводит каждый месяц с 1992 года, в них участвуют порядка тысячи руководителей производств. Опросы проводятся по стандартам гармонизированной методики Евросоюза и ОЭСР, что позволяет сравнивать данные по РФ с другими странами. Для расчета уровня кадрового голода используется вопрос, как бизнес оценивает достаточность имеющихся производственных мощностей с учетом ожидаемых изменений спроса.

В последнее время из-за экономической неопределенности показатель демонстрирует значительные колебания. В январе 2022 года на дефицит кадров жаловались 26 процентов предприятий, в октябре — 33 процента. В январе 2023-го их количество упало до 27 процентов, но в апреле в связи с ростом выпуска продукции о нехватке сотрудников заявили более трети респондентов.

По словам Цухло, острее всего дефицит чувствуют предприятия легкой промышленности. Их руководители «просто кричат» об отсутствии специальных учебных заведений для подготовки кадров. В 2022 году Россию покинуло большое количество западных брендов одежды, но российская легкая промышленность не может заменить их, потому что некому работать.

Сотрудник ИЭП указал, что с сентября 2022 года российские предприятия стабильно сообщают о желании найти сотрудников. В то же время, к примеру, Франция и Германия такой потребности не испытывают, их санкционная война не затронула.

Такая ситуация наблюдается на фоне рекордного уровня безработицы в России. В марте он составил 3,5 процента. Глава Минэкономразвития Максим Решетников не исключил возможности дальнейшего снижения показателя, что ставит работодателей в жесткие условия. В Центре экономического прогнозирования Газпромбанка отмечают, что перекос ведет к необоснованному росту зарплат, который не подтверждается увеличением производительности труда.

В апреле опрос Центробанка «Мониторинг предприятий» также показал, что по итогам первого квартала обеспеченность работниками у российских компаний оказалась самой низкой с начала наблюдений, то есть с 1998 года. Хуже всего ситуация обстоит на обрабатывающих производствах, предприятиях промышленности, водоснабжения, добычи полезных ископаемых, а также в транспортировке и хранении.