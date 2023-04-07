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12:16, 7 апреля 2023Экономика

В России предупредили об угрозе снижения безработицы

Глава МЭР Решетников предупредил о возможности новых рекордов безработицы в России

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Низкая безработица в России сохранится надолго, не исключены новые рекорды, что станет испытанием для компаний. Об этом на форуме инфраструктуры поддержки «Мой бизнес» заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает «Коммерсантъ».

«Предстоит работать в условиях жесткого рынка труда для работодателей. Вполне возможно, что рекорды минимума безработицы будут показаны дальше», — предупредил он об угрозе.

В январе 2023 года уровень безработицы в России достиг минимальных в истории 3,6 процента, в феврале он опустился до 3,5 процента от всей рабочей силы. В послании Федеральному собранию в конце февраля президент России Владимир Путин подчеркнул, что рынок труда стал более комфортным.

Для предприятий такие условия означают проблемы с поиском сотрудников. Так, согласно подсчетам hh.ru, за последние полгода большинство российских работодателей из-за дефицита кадров стали в полтора раза дольше закрывать вакансии.

Эксперты Центра экономического прогнозирования Газпромбанка предупреждают, что ситуация уже привела к необоснованному росту зарплат, который не сопровождается ростом производительности труда. В перспективе это означает снижение инвестиций в развитие и, в конечном итоге, более резкое снижение зарплат. Ранее о подобных рисках уже предупреждала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Платон Щукин
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