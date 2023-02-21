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12:58, 21 февраля 2023Экономика

Путин заявил о снижении безработицы

Путин: безработица в России снизилась до 3,7 процента

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Россия смогла добиться снижения безработицы, сказал глава государства Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

«Рынок труда стал более комфортным, чем был ранее. До пандемии была безработица 4,7 процента, а сейчас 3,7 процента», — отметил он. Путин добавил, что многие риски невозможно было просчитать заранее. «Реагировать приходилось "с колес". Решения принимались в максимально оперативном режиме. Огромную роль сыграла частная инициатива», — сказал президент.

Ранее в ЦБ заявили, что главными угрозами для перехода российской экономики к росту во втором полугодии 2023 года являются дефицит кадров, технологические ограничения, а также слабость внешнего спроса.

Аналитики отметили, что в динамике производства промежуточных и инвестиционных отраслей становятся все более заметны ограничения, вызванные сложностями с обслуживанием импортного оборудования и нехваткой персонала.

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Платон Щукин
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