Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
09:22, 5 апреля 2023Экономика

В России заметили проблемы с ростом зарплат

ЦЭП Газпромбанка: рост зарплат в России обогнал рост производства и стал проблемой для ВВП

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Рост реальных зарплат в России на фоне рекордно низкой безработицы становится проблемой для экономики, так как соответственное увеличение производительности труда в большинстве отраслей промышленности не наблюдается. Об этом говорится в исследовании Центра экономического прогнозирования Газпромбанка (ЦЭП), на которое ссылается «Коммерсантъ».

В феврале 2023 года, по оценкам Минэкономразвития, ВВП сократился на 3,2 процента в годовом выражении, в то время как реальные зарплаты выросли на 0,6 процента. Как подсчитали в ЦЭП, в минувшем году наблюдалась похожая ситуация.

Расчеты Александра Исакова из Bloomberg Economics подтверждают эту тенденцию. Он заметил, что в первой половине 2022 года рост цен производителей позволял компенсировать расхождение в цифрах выпуска товаров и расходов на зарплаты сотрудникам. Однако со второй половины 2022 года и в первом квартале 2023-го произошли радикальные изменения.

По его оценке, общее положение дел выглядит неблагоприятно. Во-первых, увеличение трудовых издержек (объем выпуска на работника с учетом отраслевых цен и номинальной зарплаты) заставляет бизнес снижать инвестиции, а во-вторых, не обеспеченный выпуском рост зарплат ведет к повышению инфляции, которая, в свою очередь тормозит снижение ставки Центробанка и тем самым ухудшает условия для кредитования предприятий.

В ЦЭП указали, что сильнее всего тенденция проявляется в строительстве. Расходы на труд в отрасли росли быстрее, чем в среднем по экономике, но объемы строительства за ними не поспевали. Эксперты заметили, что приятная для работников ситуация, когда работать можно столько же, а платят больше, неизбежно ведет к сокращениям или резким падением зарплат.

Материалы по теме:
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат. Почему это приведет к мировому кризису?
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат.Почему это приведет к мировому кризису?
22 марта 2023
Курсы доллара и евро снова растут. Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
Курсы доллара и евро снова растут.Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
20 февраля 2023

Как отмечается в материале, глава Центробанка Эльвира Набиуллина уже предупреждала о рисках не оправданного ростом производительности повышения зарплат. По ее мнению, увеличение издержек бизнеса в конечном итоге выльется в рост инфляции. Экономист Родион Латыпов, автор Telegram-канала «Твердые цифры», добавляет, что в отдаленной перспективе ситуация снижает потенциальный рост экономики до одного процента.

Ранее исследование hh.ru показало, что за последние полгода большинство российских работодателей стали в полтора раза дольше искать сотрудников. Труднее всего найти сотрудников с опытом работы более трех лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Запорожье заявили о готовых к контрнаступлению украинских войсках
Десятки людей оказались в снежном плену после схода лавины в Индии
Россиянина осудят за убийство товарища из-за неправильно приготовленной картошки
Появились подробности гибели отца российского хоккеиста
Названы города России с подорожавшими новостройками
Известный сервис доставки прекратит работу в России
В офисе президента Украины подтвердили визит Зеленского в Польшу
Стало известно место посадки российского «Орла»
В Китае прокомментировали присоединение Финляндии к НАТО
Мишустин повторно встретится с депутатами Госдумы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.