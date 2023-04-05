В России заметили проблемы с ростом зарплат

ЦЭП Газпромбанка: рост зарплат в России обогнал рост производства и стал проблемой для ВВП

Рост реальных зарплат в России на фоне рекордно низкой безработицы становится проблемой для экономики, так как соответственное увеличение производительности труда в большинстве отраслей промышленности не наблюдается. Об этом говорится в исследовании Центра экономического прогнозирования Газпромбанка (ЦЭП), на которое ссылается «Коммерсантъ».

В феврале 2023 года, по оценкам Минэкономразвития, ВВП сократился на 3,2 процента в годовом выражении, в то время как реальные зарплаты выросли на 0,6 процента. Как подсчитали в ЦЭП, в минувшем году наблюдалась похожая ситуация.

Расчеты Александра Исакова из Bloomberg Economics подтверждают эту тенденцию. Он заметил, что в первой половине 2022 года рост цен производителей позволял компенсировать расхождение в цифрах выпуска товаров и расходов на зарплаты сотрудникам. Однако со второй половины 2022 года и в первом квартале 2023-го произошли радикальные изменения.

По его оценке, общее положение дел выглядит неблагоприятно. Во-первых, увеличение трудовых издержек (объем выпуска на работника с учетом отраслевых цен и номинальной зарплаты) заставляет бизнес снижать инвестиции, а во-вторых, не обеспеченный выпуском рост зарплат ведет к повышению инфляции, которая, в свою очередь тормозит снижение ставки Центробанка и тем самым ухудшает условия для кредитования предприятий.

В ЦЭП указали, что сильнее всего тенденция проявляется в строительстве. Расходы на труд в отрасли росли быстрее, чем в среднем по экономике, но объемы строительства за ними не поспевали. Эксперты заметили, что приятная для работников ситуация, когда работать можно столько же, а платят больше, неизбежно ведет к сокращениям или резким падением зарплат.

Как отмечается в материале, глава Центробанка Эльвира Набиуллина уже предупреждала о рисках не оправданного ростом производительности повышения зарплат. По ее мнению, увеличение издержек бизнеса в конечном итоге выльется в рост инфляции. Экономист Родион Латыпов, автор Telegram-канала «Твердые цифры», добавляет, что в отдаленной перспективе ситуация снижает потенциальный рост экономики до одного процента.

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