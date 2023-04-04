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10:08, 4 апреля 2023Экономика

У работодателей в России возникли проблемы с поиском сотрудников

«Ведомости»: российские работодатели стали в полтора раза дольше искать сотрудников

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

За последние полгода большинство российских работодателей стали в полтора раза дольше искать сотрудников. Об этом со ссылкой на исследование hh.ru сообщает газета «Ведомости».

С 2021 по 2022 год средний срок закрытия вакансии у 34 процентов работодателей вырос с двух до трех месяцев. Ранее большинство опрошенных (31 процент) тратили на поиск сотрудников менее месяца. На данный момент за 30 дней могут найти работника лишь 11 процентов организаций. При этом 13 процентам компаний на поиск нужных кадров требуется до полугода, а еще четырем процентам — более шести месяцев. Труднее всего при этом найти сотрудников с опытом работы более трех лет.

Компании из сферы образования и науки, а также медицины и энергетики испытывают нехватку линейного персонала. В больницах и клиниках, сфере торговли и информационных технологий требуются руководители среднего звена, показал опрос сервиса «Работа.ру». У IT-предприятий, энергетической отрасли и сектора недвижимости возникли проблемы с поиском топ-менеджеров.

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По словам члена генерального совета «Деловой России» Олега Малахова, трудности с поиском квалифицированных сотрудников возникают из-за ситуации на рынке, которая тормозит специалистов в поиске новой работы, если на текущей должности все стабильно. Нехватка сотрудников связана с низкой безработицей, а также с релокацией, притом проблемы обострились осенью прошлого года, уточнил профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков.

Как показало совместное исследование рекрутингового портала HeadHunter и консалтинговой компании «Яков и Партнеры», более 60 процентов работающих за границей россиян готовы в ближайшее время вернуться на родину. Среди причин для возвращения в Россию они назвали личные обстоятельства, лучшие карьерные возможности и благоприятный экономический прогноз в целом по стране. Самыми желанными направлениями оказались Москва, куда готова отправиться половина соискателей, а также Санкт-Петербург и Южный федеральный округ.

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Вячеслав Агапов
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