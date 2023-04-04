Назван процент готовых вернуться работать на родину россиян

HeadHunter: более 60 процентов работающих за границей россиян готовы вернуться

Более 60 процентов работающих за границей россиян готовы в ближайшее время вернуться на родину. Об этом говорят данные совместного исследования рекрутиногового портала HeadHunter и экспертов консалтинговой компании «Яков и Партнеры», имеющегося в распоряжении «Ленты.ру».

В опросе приняли участие более 7000 соискателей и более 220 российских компаний. Среди основных причин для возвращения в Россию респонденты называли личные обстоятельства, лучшие карьерные возможности и благоприятный экономический прогноз в целом по стране. Партнер «Яков и Партнеры» и соавтор отчета Елена Кузнецова считает, что при сохранении тенденций уже в ближайшие пару лет можно ожидать смены направления миграционного потока 2022 года.

Около 40 процентов опрошенных выразили готовность к переезду по России при условии увеличения заработной платы. Самыми желанными направлениями оказались Москва, куда готова отправиться половина соискателей, а также Санкт-Петербург и Южный федеральный округ.

При этом число тех, кто согласен покинуть страну ради карьеры, выросло до 58 процентов (против 47 процентов в 2020 году), но только 6 процентов из них предпринимают для переезда активные действия. Среди наиболее предпочтительных стран чаще других называли США и Канаду, ОАЭ при этом не вошли в топ-10 зарубежных направлений для соискателей.

Авторы исследования отмечают, что в России наметился тренд на поворот рынка труда в сторону соискателей. Более 70 процентов опрошенных трудоустроились менее чем за два месяца, а около половины заявили, что готовы находиться в поиске работы дольше этого срока для получения оптимального предложения. Главный эксперт HeadHunter по рынку труда Наталья Данина отмечает, что в условиях, когда финансовая компенсация занимает первое место среди приоритетов кандидатов, работодателям снова приходится конкурировать за ценные кадры, в первую очередь, размером заработной платы.

Кузнецова также отметила, что российские соискатели показали очень высокий уровень активности. 38 процентов готовы стать самозанятыми, а 97 процентов опрошенных согласны переквалифицироваться, чтобы сохранить конкурентоспособность на рынке труда. Это говорит о том, что люди взяли на себя ответственность за собственное трудоустройство и перестали надеяться на долгосрочный наем как единственный вариант гарантии стабильности, добавила она.

Ранее сообщалось, что на российском рынке труда сохраняется высокий спрос на сотрудников, который, впрочем, не сопровождается увеличением заработных плат. Кадровые агентства заметили, что в первом квартале 2023 года года работодатели стали активнее расширять штат, а эксперты считают, что без новых экономических потрясений такая активность сохранится до конца года.