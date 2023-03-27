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09:11, 27 марта 2023Экономика

Российские работодатели стали активно искать сотрудников

«Ъ»: российские работодатели увеличивают найм работников, однако зарплаты не растут

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

На российском рынке труда остается высокий спрос на сотрудников — как специалистов широкого профиля, так и узкопрофильных специальностей. Кадровые агентства фиксируют, что в первом квартале года работодатели стали активнее расширять штат, а эксперты считают, что без новых экономических потрясений активность работодателей сохранится до конца года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

По данным опроса сервиса «Работа.ру», за первые месяцы года более половины компаний (61 процент) сохранили и увеличили штат, а 15 процентов открыли новые направления. Согласно подсчетам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в январе совокупный спрос на рабочие места достиг рекордного значения в 74,7 миллиона человек. Активный поиск сотрудников подтверждают и в Get experts: управляющий консультант компании Екатерина Котова связывает тенденцию с растущей адаптацией рынка к экономическим потрясениям.

При этом на рынке все еще остается дефицит ряда специальностей. Респонденты опроса «Работы.ру» сообщили о нехватке представителей рабочих профессий, а в компании Cornerstone говорят о трудностях в найме на вакансии главного инженера и главного технолога. Эксперт из Get experts добавляет, что дефицит специалистов есть и в агропромышленном секторе, и в узкопрофильных нишах, связанных с «работой» с санкциями, взаимодействием с зарубежными компаниями и импортозамещением.

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Впрочем, зарплаты параллельно с ростом найма растут вяло и могут сократиться в реальном выражении по итогам года, предупреждают участники рынка. По данным «Работа.ру», в первом квартале зарплаты повысил 31 процент работодателей. К концу года же рост зарплат по стране, скорее всего, не сможет обогнать инфляцию — спад реальных зарплат составит 0,2-1,2 процента, прогнозируют в ЦМАКП. Однако есть и более положительные оценки ситуации, например, директор Ventra HR Services Юрий Ефросинин ожидает, что прирост зарплат к концу 2023 года составит 8-12 процентов.

В правительстве также полагают, что в настоящее время в России прослеживается тенденция на повышение уровня зарплат. Однако вместе с тем наблюдается небольшое снижение реальных доходов населения и уровня реальной зарплаты. Ранее с таким заявлением выступил президент страны Владимир Путин.

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Мария Грушко
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