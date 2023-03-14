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16:54, 14 марта 2023Экономика

Путин заявил о небольшом снижении реальных доходов населения

Путин заявил, что уровень реальной зарплаты в России снизился на 1%

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В настоящее время в России прослеживается тенденция на повышение уровня зарплат, заявил президент страны Владимир Путин. При этом наблюдается небольшое снижение реальных доходов населения и уровня реальной зарплаты, сказал он в ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода, передает РИА Новости.

«У нас произошло небольшое снижение и уровня реальной заработной платы, и реальных доходов населения — на один процент в первом и во втором случае. Но тенденция сейчас идет все-таки на повышение», — сообщил глава государства.

Президент также добавил, что безработица в России продолжает снижаться. «Безработица оказалась на исторически минимальном уровне, даже до пандемии у нас безработица была 4,7 процента, а последние данные по рынку труда — 3,6 процента», — отметил он.

В то же время в стране есть дефицит специалистов в оборонно-промышленном комплексе, особенно это касается высококлассных специалистов. В связи с этим уровень зарплаты в данном секторе должен стать более привлекательным, заявил президент.

Ранее в Центробанке сообщали, что главными угрозами для перехода российской экономики к росту во втором полугодии 2023 года являются дефицит кадров, технологические ограничения, а также слабость внешнего спроса. Аналитики отметили, что в динамике производства промежуточных и инвестиционных отраслей становятся все более заметны ограничения, вызванные сложностями с обслуживанием импортного оборудования и нехваткой персонала.

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Мария Грушко
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