Центробанк отметил усиление нехватки рабочей силы в России

Центробанк отметил нехватку рабочей силы в России на фоне последствий мобилизации

В России отмечается дефицит работников, об этом говорится в заявлении Центробанка по итогам заседания совета директоров.

Регулятор сообщил, что возможности для дальнейшего подъема производства в настоящий момент ограничены ситуацией на рынке труда — уровень безработицы в России находится на историческом минимуме. «На фоне последствий частичной мобилизации и продолжающегося роста спроса предприятий на труд во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы», — отметил ЦБ.

Центробанк добавил, что в сложившихся условиях рост производительности труда может отставать от роста реальных заработных плат.

Об уровне обеспеченности работниками российских компаний в первом квартале 2023 года стало известно по результатам опроса ЦБ «Мониторинг предприятий». Он стал самым низким за всю историю наблюдений, с 1998 года. Наиболее острую нехватку кадров отмечают обрабатывающие производства, предприятия промышленности, водоснабжения, добычи полезных ископаемых, а также транспортировки и хранения.