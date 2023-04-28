Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:17, 28 апреля 2023Экономика

Центробанк отметил усиление нехватки рабочей силы в России

Центробанк отметил нехватку рабочей силы в России на фоне последствий мобилизации

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В России отмечается дефицит работников, об этом говорится в заявлении Центробанка по итогам заседания совета директоров.

Регулятор сообщил, что возможности для дальнейшего подъема производства в настоящий момент ограничены ситуацией на рынке труда — уровень безработицы в России находится на историческом минимуме. «На фоне последствий частичной мобилизации и продолжающегося роста спроса предприятий на труд во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы», — отметил ЦБ.

Центробанк добавил, что в сложившихся условиях рост производительности труда может отставать от роста реальных заработных плат.

Материалы по теме:
Что такое инфляция? Почему растут цены на товары и услуги
Что такое инфляция?Почему растут цены на товары и услуги
19 марта 2023
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат. Почему это приведет к мировому кризису?
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат.Почему это приведет к мировому кризису?
22 марта 2023

Об уровне обеспеченности работниками российских компаний в первом квартале 2023 года стало известно по результатам опроса ЦБ «Мониторинг предприятий». Он стал самым низким за всю историю наблюдений, с 1998 года. Наиболее острую нехватку кадров отмечают обрабатывающие производства, предприятия промышленности, водоснабжения, добычи полезных ископаемых, а также транспортировки и хранения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Влада Горячева
Обсудить
Последние новости
В Белгородской области четыре человека погибли в результате подрыва автомобиля
Молодая россиянка пять лет насиловала младшую сестру
Глава Белгородской области уточнил детали подрыва машины с мирными жителями
Стоимость наряда Блиновской при задержании составила сотни тысяч рублей
Стало известно о переодевании бойцов ВСУ в гражданскую одежду в Артемовске
Кандидат в президенты США предсказала скорую смерть Байдена
Windows 10 осталась без новых функций
Названа причина смерти актера Евгения Басилашвили
Назван срок запуска движения по российской мегатрассе
Снижение прогноза по инфляции в России объяснили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.