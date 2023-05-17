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16:22, 17 мая 2023Экономика

В России рассказали о росте реальных зарплат

Премьер Мишустин рассказал о росте реальных зарплат россиян на 3%

Фото: Mantikorra / Shutterstock / Fotodom

По итогам 2022 года реальные зарплаты россиян выросли на три процента, а номинальные — на 13 процентов. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводит «Коммерсантъ».

Также глава правительства сообщил, что годовая инфляция в России от мая 2022-го к маю 2023 года составляет 2,3 процента. Ранее премьер-министр заявил, что индексация МРОТ в 2024 году увеличит зарплаты почти пяти миллионов россиян на 18,5 процента. Он отметил, что «среди тех, кто трудится, не должно быть людей, которые едва сводят концы с концами».

Задачу поднять реальные доходы россиян в 2023 году поставил перед правительством президент страны Владимир Путин. В начале апреля глава государства во время поездки на завод «Тулажелдормаш» назвал рост доходов граждан главной миссией государства и пообещал, что к концу 2023 года реальные зарплаты вырастут на 3-5 процента, а реальные располагаемые доходы — на 2-3 процента. В Минэкономразвития позднее спрогнозировали рост доходов населения в реальном выражении по итогам 2023 года на уровне более 3,4 процента, а рост цен — на уровне 5,3 процента.

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Платон Щукин
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