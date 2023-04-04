Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:24, 4 апреля 2023Экономика

Путин пообещал россиянам рост реальных доходов

Президент Путин пообещал россиянам рост реальных доходов на 2-3 процента в 2023 году

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин во время общения с рабочими на заводе «Тулажелдормаш» назвал рост доходов граждан ключевой задачей для государства и пообещал, что к концу 2023 года реальные зарплаты вырастут на 3-5 процента, а реальные располагаемые доходы — на 2-3 процента, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос одного из рабочих по поводу повышения доходов граждан, глава государства признал, что «цены растут, а зарплаты не очень». «Абсолютно задача номер один — чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными», — подчеркнул Путин.

Также в разговоре президент пообещал продлить программу расселения аварийного жилья, инфляцию ниже четырех процентов по итогам марта, отсутствие серьезных изменений тарифов ЖКХ в ближайшие полтора года и продолжение движения к полной суверенизации в сфере промышленного производства.

В конце марта Путин предупредил, что западные санкции в среднесрочной перспективе могут негативно отразиться на национальной экономике, поэтому надо особенно тщательно работать над внутренним спросом. Тогда же он признал, что рост доходов населения — «это пока очень скромные цифры».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Стали известны подробности допроса подозреваемой в убийстве Татарского Треповой
Появились подробности о выжившем после падения с 19 этажа россиянине
Шойгу заявил о риске расширения конфликта на Украине из-за действий НАТО
Шойгу привел количество уничтоженной за три месяца в ходе СВО западной техники
Шойгу отчитался о ходе боевых действий в Донбассе
Прихожанин российского храма захлебнулся в купели и умер
Генсек НАТО назвал условие размещения войск альянса в Финляндии
В России отреагировали на позицию ЕК по роли Китая в украинском кризисе
Россиянка смогла сделать звонок и спастись от похитившего ее насильника
В ЛНР сообщили о возобновлении попыток украинского наступления в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.