Президент Путин пообещал россиянам рост реальных доходов на 2-3 процента в 2023 году

Президент России Владимир Путин во время общения с рабочими на заводе «Тулажелдормаш» назвал рост доходов граждан ключевой задачей для государства и пообещал, что к концу 2023 года реальные зарплаты вырастут на 3-5 процента, а реальные располагаемые доходы — на 2-3 процента, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос одного из рабочих по поводу повышения доходов граждан, глава государства признал, что «цены растут, а зарплаты не очень». «Абсолютно задача номер один — чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными», — подчеркнул Путин.

Также в разговоре президент пообещал продлить программу расселения аварийного жилья, инфляцию ниже четырех процентов по итогам марта, отсутствие серьезных изменений тарифов ЖКХ в ближайшие полтора года и продолжение движения к полной суверенизации в сфере промышленного производства.

В конце марта Путин предупредил, что западные санкции в среднесрочной перспективе могут негативно отразиться на национальной экономике, поэтому надо особенно тщательно работать над внутренним спросом. Тогда же он признал, что рост доходов населения — «это пока очень скромные цифры».