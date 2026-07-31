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12:03, 31 июля 2026 (обновлено: 12:05, 31 июля 2026)Наука и техника

США уличили в обкатке элементов войны будущего

«Известия»: США на маневрах RIMPAC 2026 провели обкатку элементов войны будущего
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Marco Garcia / Reuters

США на маневрах Rim of the Pacific (RIMPAC) 2026, проводимых совместно с союзниками с 24 июня по 31 июля 2026 года в районе Гавайских островов, провели обкатку элементов войны будущего, пишет газета «Известия».

«Одной из основных боевых задач стала отработка совместных действий кораблей, авиации и дронов различных типов. По оценкам экспертов, это не рутинная тренировка, а обкатка элементов войны будущего с прицелом на Азиатско-Тихоокеанский регион», — говорится в публикации.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, американская сторона переносит на Азиатско-Тихоокеанский регион модель работы с союзниками союзников, которая годами отрабатывалась в Европе. Эксперт Илья Крамник уверен, что на учениях могли рассматриваться задачи возможного морского боя между Китаем и США. Вице-адмирал, экс-начальник штаба Балтийского флота Александр Бражник добавил, что Вашингтон будет использовать азиатское направление для ослабления России.

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Ранее портал Defense News заметил, что Пентагон захотел вооружиться безэкипажными катерами (БЭК), которые выступали бы носителями пары недорогих беспилотных летательных аппаратов.

Также в июле The Wall Street Journal написал, что компания ReconCraft, которая выпускает быстроходные катера для Командования специальных операций Вооруженных сил США, захотела производить украинские БЭК Magura.

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