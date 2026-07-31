США уличили в обкатке элементов войны будущего

«Известия»: США на маневрах RIMPAC 2026 провели обкатку элементов войны будущего

США на маневрах Rim of the Pacific (RIMPAC) 2026, проводимых совместно с союзниками с 24 июня по 31 июля 2026 года в районе Гавайских островов, провели обкатку элементов войны будущего, пишет газета «Известия».

«Одной из основных боевых задач стала отработка совместных действий кораблей, авиации и дронов различных типов. По оценкам экспертов, это не рутинная тренировка, а обкатка элементов войны будущего с прицелом на Азиатско-Тихоокеанский регион», — говорится в публикации.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, американская сторона переносит на Азиатско-Тихоокеанский регион модель работы с союзниками союзников, которая годами отрабатывалась в Европе. Эксперт Илья Крамник уверен, что на учениях могли рассматриваться задачи возможного морского боя между Китаем и США. Вице-адмирал, экс-начальник штаба Балтийского флота Александр Бражник добавил, что Вашингтон будет использовать азиатское направление для ослабления России.

Ранее портал Defense News заметил, что Пентагон захотел вооружиться безэкипажными катерами (БЭК), которые выступали бы носителями пары недорогих беспилотных летательных аппаратов.

Также в июле The Wall Street Journal написал, что компания ReconCraft, которая выпускает быстроходные катера для Командования специальных операций Вооруженных сил США, захотела производить украинские БЭК Magura.