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15:01, 29 марта 2023Экономика

Путин предупредил о рисках санкций для экономики России

Президент Путин: санкции могут негативно повлиять на экономику России

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Западные санкции в отношении России могут оказать негативное влияние на экономику страны, предупредил президент Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

«Введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться», — заявил он. В связи с этим глава государства считает необходимым работать над внутренним спросом. «В текущей ситуации именно он (спрос — прим. «Ленты.ру») становится ведущим фактором экономического роста, выходит на первый план», — подчеркнул президент.

Также Путин сообщил, что сейчас в стране безработица остается на рекордно низком уровне, однако это не означает, что «все проблемы на рынке труда решены». Например, у президента вызывает вопросы ситуация с качеством рабочих мест и высоким уровнем безработицы в отдельных регионах страны.

Он также отметил, что динамика доходов граждан является ключевым индикатором развития экономики, добавив, что заработные платы и реальные располагаемые доходы населения в целом по стране стали расти в реальном выражении. Тем не менее «это пока очень скромные цифры», заключил Путин.

В середине марта президент сообщил, что в стране наблюдается небольшое снижение реальных доходов населения и уровня реальной зарплаты. В текущем году цель роста реальной зарплаты россиян, согласно предыдущим заявлениям правительства, является первостепенной. В 2022 году показатель восстанавливался слишком медленно, поэтому эта важная задача была перенесена на 2023 год, заявил в конце декабря первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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Мария Грушко
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