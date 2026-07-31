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12:05, 31 июля 2026Силовые структуры

Россиянин расправился с двумя москвичами ради их квартир

Липецкий суд приговорил к 20 годам организатора убийств москвичей ради квартир Кима
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Липецкий областной суд приговорил к 20 годам лишения свободы Сергея Кима, который расправился с двумя москвичами ради квартир. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Мужчину признали виновным присяжные. Он отправится отбывать наказание в колонию строгого режима. Суд установил, что 51-летний Ким реализовал преступную схему еще в 2017 году. В схеме он выступил организатором, а для грязной работы привлек других участников преступной группы, в том числе нескольких силовиков.

Члены группы Кима находили одиноких и пьющих людей с квартирами в Москве. Затем при помощи участковых они забирали паспорта и оформляли фиктивные сделки купли-продажи. После сделок бывших собственников вывозили в Липецкую область, откуда те не возвращались. Как уточняет издание GOROD48, хозяев помогали выманивать из квартир сами участковые, после чего передавали их другим членам группы. Те, в свою очередь, избавлялись от жертв в селе Октябрьское. Одного из них злоумышленники удушили, а другого напоили и закопали заживо.

Ранее в Алтайском крае к 7 годам колонии общего режима приговорили 54-летнюю жительницу Петропавловского района, учинившую расправу над супругом.

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