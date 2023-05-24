Минпромторг назвал дефицит кадров главной проблемой российской промышленности

Замглавы Минпромторга: главная проблема российской промышленности — дефицит кадров

Дефицит кадров можно назвать главной проблемой для российской промышленности. Об этом заявил первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков, его цитирует РБК.

По словам Осьмакова, у отечественной промышленности есть инвестиционный ресурс и технологические компетенции, поэтому санкции и попытки отключить Россию от глобальных кооперационных цепочек и поставщиков влияют на нее слабо. Однако проблемы с персоналом чувствуются все сильнее и сильнее.

«Кадровый потенциал, люди как носители проектов, люди как управленцы и люди как рабочие руки, — это на самом деле ключевое. На мой взгляд, это ключевой вызов здесь и сейчас», — добавил замглавы Минпромторга.

Ранее помощник президента Максим Орешкин заявил, что кадровый голод затронул многие отрасли экономики. Дефицит рабочих рук сложился на рынке на фоне снижения безработицы, поэтому решение проблемы нехватки кадров является задачей не только Минтруда, но и других органов власти, объяснил он.

По данным Института экономической политики (ИЭП) имени Егора Гайдара, в апреле 2023 года с нехваткой рабочих столкнулись 35 процентов российских промышленных предприятий, это рекордный уровень с 1996 года. Острее всего дефицит чувствует легкая промышленность, кадры для которой некому готовить.