Власти признали проблему кадрового голода в России

Орешкин: экономика России испытывает кадровый голод на фоне низкой безработицы

Российская экономика столкнулась с проблемой дефицита кадров на фоне снижения безработицы. Об этом рассказал помощник президента Максим Орешкин, его слова приводит ТАСС.

Помощник президента признал, что кадровый голод затронул многие отрасли экономики, при этом ситуация кардинально отличается от той, что сложилась в 2020-2021 годах. По его мнению, решение проблемы нехватки кадров является задачей не только Минтруда, но и других органов власти, в том числе Минпросвещения с программой профессионалитета и министерства высшего образования и науки.

Орешкин отметил, что в нынешней экономической обстановке особенно важно вовлечение граждан в экономическую активность. Он напомнил, что текущий уровень безработицы составляет 3,5 процента, при этом летом этот показатель может еще больше снизиться.

Однако низкая безработица наблюдается не во всех регионах страны — есть отдельные субъекты, где она сохраняется на высоком уровне, подчеркнул помощник президента. Серьезные трансформации сейчас претерпевает и рынок труда в новых регионах России — помощник президента отметил, что необходимо скорейшее формирование устойчивой занятости с высокими доходами.

Ранее опрос Института экономической политики (ИЭП) имени Егора Гайдара показал, что в апреле с недостатком рабочих столкнулись 35 процентов российских промышленных предприятий, что стало рекордом с 1996 года.