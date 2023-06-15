Российские власти решили бороться с рекордно низкой безработицей

Глава Минтруда Котяков заявил о необходимости снижать рекордно низкую безработицу в России

Безработица в России находится на рекордно низком уровне, однако в стране по-прежнему 2,5 миллиона граждан не работают, из них 520 тысяч зарегистрированы в центрах занятости, так что борьбу с этой проблемой необходимо продолжать. Таким образом ситуацию на рынке труда прокомментировал глава Минтруда Антон Котяков, передает ТАСС.

«У нас сейчас безработица на достаточно низком уровне, но еще есть над чем работать», — заявил он в общении с журналистами в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Чиновник подчеркнул, что на сегодняшний день имеется прогноз по рынку труда до 2030 года. В том числе в нем описаны отрасли, которые к тому моменту будут больше остальных нуждаться в специалистах.

В апреле уровень безработицы по методологии Международной организации труда обновил исторический минимум, достигнув 3,3 процента. По состоянию на июнь, указал Котяков, ситуация не изменилась.

Ранее в мае помощник президента России Максим Орешкин заявил, что на фоне рекордно низкой безработицы российская экономика столкнулась с кадровым голодом. До этого опрос Института экономической политики (ИЭП) имени Егора Гайдара показал, что в апреле на недостаток рабочих пожаловались 35 процентов российских промышленных предприятий — рекордная доля с 1996 года.

Накануне, 14 июня, Управление ФСИН России по Самарской области сообщило о просьбе руководства «АвтоВАЗа» привлечь к работам на заводе в Тольятти заключенных. Компания указывает, что нехватка сотрудников в городе и области угрожает планам по увеличению производства.