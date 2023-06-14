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15:46, 14 июня 2023Экономика

«АвтоВАЗ» попросил привлечь к работам на заводе заключенных

Самарское УФСИН сообщило о просьбе «АвтоВАЗа» привлечь к работам на заводе заключенных

Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости

Управление ФСИН России по Самарской области сообщило о встрече руководства органа с представителем «АвтоВАЗа», на котором обсуждалась его просьба привлечь к работам на заводе в Тольятти заключенных.

Предприятие просит принять во внимание крайне напряженную ситуацию, которая сложилась на рынке труда в Тольятти и Самарской области в целом. Такие трудности могут помешать выполнению объявленных планов по росту производства на первой линии конвейера с сентября 2023 года на 28 процентов, а с января — на 40 процентов.

Общий объем необходимых рабочих ресурсов на «АвтоВАЗе» оценивают в 1,1 тысячи человек к сентябрю и еще около 2,9 тысячи — к январю. Половину из них лидирующий в России автопроизводитель хотел бы закрыть с помощью принудительных работ.

Компанию интересуют слесарь механосборных работ, оператор металлообрабатывающего оборудования, кузнец-штамповщик, маляр и еще 15 профессий. Заявка на подбор кандидатов для трудоустройства в настоящее время прорабатывается.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов и гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин попросили поднять утилизационный сбор на автомобили, потому что российские производители с текущим уровнем цен на рынке не в состоянии конкурировать с иномарками. По их оценкам, зарубежные компании, в первую очередь китайские, имеют возможности для более дешевого производства, а средства, которые они будут платить, следует расходовать в интересах российских производителей.

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    Платон Щукин
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