Российские автозаводы попросили дать им денег от продажи иномарок

Российские автопроизводители попросили поднять утильсбор ради поддержки своих продаж

Утилизационный сбор на автомобили необходимо поднять, так как российские производители в текущих условиях не могут конкурировать с иностранцами и увеличивать продажи. Об этом на коллегии Минпромторга попросили гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин и президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, пишут «Ведомости».

Когогин указал, что ради такого решения компания согласна даже не поднимать цены на седельные тягачи и самосвалы до конца года. Топ-менеджер уверен, что стоимость автомобилей иностранных марок тоже не увеличится.

Утилизационный сбор должны платить все производители автомобилей, продающихся в России, что требуют правила Всемирной торговой организации (ВТО), однако отечественным компаниям его компенсируют с помощью субсидий. Таким образом, российские производители получают преимущество, хотя формально субсидии и сбор не связаны.

Сумма сбора за каждую единицу техники зависит от ее вида, массы, возраста и объема двигателя. Например, для продукции «КамАЗа» он составляет от миллиона до 1,3 миллиона рублей. На легковые автомобили утилизационный сбор в последний раз поднимали в 2020 году — сразу на 46-112 процентов.

По словам Когогина, текущий его размер давно перестал сдерживать импортеров. Особенно это касается легковых машин, цены на них уже никак не зависят от размера сбора и определяются только желанием производителей. Соколов поддержал коллегу, подчеркнув, что «АвтоВАЗу» необходима защита от экспансии китайских брендов.

В начале 2023 года Соколов уже говорил об индексации утильсбора, а в мае соответствующее предложение в правительство внес Совет Федерации. Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров подтвердил обсуждение вопроса, но не смог сказать, к какому решению придут ведомства. Глава «АвтоВАЗа» отмечал, что если утильсбор не изменится, то возможности компании инвестировать в свои разработки сократятся.

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев полагает, что если правительство согласится с просьбой отечественных автопроизводителей, то те, оказавшись в привилегированном положении, в конечном итоге поднимут цены. Если говорить о продукции «КамАЗа», то китайские конкуренты, уверен эксперт, начнут продавать свои аналоги дороже, что приведет к проблемам у добывающих, строительных и индустриальных проектов.

Ранее сообщалось, что продажи российских грузовиков в первом квартале выросли более чем на 20 процентов, до 26,7 тысячи машин. «КамАЗ» по-прежнему сохраняет лидерство в сегменте, однако его доля снизилась с 40 процентов до 25 процентов из-за резкого роста доли китайских компаний.