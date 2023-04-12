«Ъ»: в России выросли продажи грузовиков на 20% за первый квартал

Продажи российских грузовиков в первом квартале выросли более чем на 20 процентов, до 26,7 тысячи машин. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации газеты, лидерство сохраняет КамАЗ, однако его доля снизилась с 40 процентов до 25 процентов. Отмечается, что 15,2 процента продаж приходится на китайского производителя Sitrak, который годом ранее не был представлен на рынке. 13,5 процентов — Shacman, 8,9 процента — FAW, 6,8 процента — Howo.

Спрос на грузовики с конвеера вырос на 2,4 процента, на б/у — на 5,2. Средняя цена на машины с пробегом в январе—марте составила 1,7 миллиона рублей, на новые— 9,2 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Tesla запланировала выпуск серии недорогих электромобилей. Одним из первых таких автомобилей станет электрофура Semi Light. Электрический грузовик получит запас хода около 480 километров.