Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 9 апреля 2023Наука и техника

Tesla выпустит недорогие электрические грузовики

Reuters: Tesla произведет недорогую модель Semi Light с запасом хода 480 километров

Фото: Alexandria Sage / Reuters

Tesla запланировала выпуск серии недорогих электромобилей. Об этом сообщает Reuters.

Журналисты агентства изучили мастер-план компании Илона Маска, опубликованный на сайте корпорации. Согласно раскрытым данным, автопроизводитель намерен наладить производство недорогих электромобилей с уменьшенным запасом хода. Одним из первых таких автомобилей станет электрофура Semi Light.

Электрический грузовик получит запас хода около 480 километров. Для сравнения, вышедшая в продажу электрофура Tesla Semi имеет запас хода около 800 километров. В компании не уточнили сроки запуска доступных электрокаров в производство, но рассказали, что машины будут иметь литий-железо-фосфатные аккумуляторы (LFP).

По словам специалистов Reuters, крупнейшие производители LFP-батарей сконцентрированы в Китае. Однако с привлечением китайских поставщиков могут возникнуть проблемы на фоне обострения политической напряженности между Вашингтоном и Пекином.

Кроме электрофур более доступные аккумуляторы получат легковые автомобили Model 3 и Model Y. Для сравнения, если батареи актуальных электрокаров Tesla имеют емкость 75 киловатт-час, то новые автомобили получат аккумуляторы емкостью 53 киловатт-часа.

В начале октября 2022 года глава Tesla Илон Маск назвал Pepsi первым обладателем электрогрузовика Semi. Производитель напитков и продуктов питания из США оформил заказ на 100 электрофур.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Захарова осудила Запад за отношение к подозреваемой в убийстве Татарского
Израиль открыл огонь в ответ на пуски ракет Сирией
Россиянам рассказали о факторе стабилизации рубля
Tesla выпустит недорогие электрические грузовики
Отец Киркорова решил развестись с женой после 26 лет брака
В Запорожье произошла серия взрывов
Пророссийские активисты в Херсоне создали подпольную организацию
Посол Украины высказался о потерях ВСУ
Россиянам назвали способ обнаружить прослушку в квартире
Жителей Подмосковья заинтриговало объявление ребенка в подъезде многоэтажки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.