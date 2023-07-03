Россияне стали рекордно много работать. Почему выросла длительность рабочей недели?

FinExpertiza: длительность рабочей недели россиян выросла до рекордных 38 часов 30 минут

У россиян выросла средняя продолжительность трудовой недели, достигнув рекордных показателей с 2010 года. Об этом передает РБК, ссылаясь на данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza и информацию Росстата.

Рекордные показатели

По данным исследования, в январе-марте этого года российские работники в среднем трудились по 38 часов 30 минут в неделю. За год длительность пятидневки выросла на 15 минут и достигла максимального значения с 2010 года, когда показатель длительности рабочей недели не превышал результат первого квартала 2023 года.

38, 5 часа в среднем работали россияне в первом квартале 2023 года

При этом в 2022 году россияне работали порядка 38 часов 14 минут, а в 2021-м — чуть менее 38 часов. Показатель обладает сезонным характером. Меньше всего граждане трудились во время пандемии COVID-19, во втором квартале 2020 года — 31 час 37 минут. После этого периода показатель стал постепенно восстанавливаться.

Причины

Эксперты утверждают, что рабочая нагрузка россиян увеличилась на фоне острой нехватки персонала, перехода отдельных предприятий на работу в несколько смен и повышения экономической вовлеченности женщин. Член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян подчеркнул, что текущая ситуация является противоположной той, что сложилась во время пандемии.

Примечательно, что общее увеличение рабочих часов произошло преимущественно за счет повышения экономической вовлеченности женщин. Однако если по сравнению с первым кварталом 2022 года продолжительность рабочей недели у мужчин практически не изменилась, увеличившись лишь на четыре минуты, то у женщин она выросла на существенные 27 минут

Агван Микаелян член совета директоров FinExpertiza

В свою очередь заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков добавил, что при нехватке сотрудников компании увеличивают нагрузку на действующих работников, а также перераспределяют обязанности между ними. Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов отметил, что на изменение показателя повлияла и увеличившаяся нагрузка на ряд отраслей — например, на оборонно-промышленный комплекс.

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин уточнял, что российские предприятия ОПК работают в две-три смены. По его словам, производство вооружений в стране выросло в 2,7 раза. Ранее он указывал, что российский ОПК развивается очень быстро.

Ситуация с работой

В мае 2023 года уровень безработицы в России достиг исторического минимума и составил 3,2 процента. Пи этом ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков отмечал, что показатель превышает 10 процентов на ряде территорий страны.

В июне Путин призвал чиновников обратить внимание на проблему безработицы в стране. По его мнению, в первую очередь следует дать больше возможностей гражданам получить новую специальность. Жителям субъектов, где на рынке труда сложилась трудная ситуация, необходимо обеспечивать условия для получения профессии в сфере информационных технологий и в других технических отраслях.

