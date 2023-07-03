FinExpertiza: средняя рабочая неделя россиян увеличилась до 38 часов 30 минут в неделю

Рабочая неделя россиян рекордно увеличилась в первом квартале этого года — в среднем на одного работника приходилось 38 часов 30 минут рабочего времени в неделю. Об этом свидетельствует исследование аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проведенное на основе данных Росстата, передает РБК.

Согласно данным исследования, в аналогичный период 2022 года средняя рабочая неделя составляла 38 часов 14 минут, а в 2021-м — чуть менее 38 часов. Меньше всего этот показатель был во втором квартале 2020 года — 31 час 37 минут. После этого средняя продолжительность трудовой недели начала восстанавливаться, отметили аналитики.