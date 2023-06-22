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04:56, 22 июня 2023Россия

В России оценили возможность введения четырехдневной рабочей недели

Министр Котяков: четырехдневная рабочая неделя возможна по договоренности с работодателем
Антон Котяков

Антон Котяков. Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели в беседе с РИА Новости.

По мнению Котяткова, вводить четырехдневку на законодательном уровне нет необходимости. Он напомнил, что такой рабочий график возможен и в настоящее время по договоренности с работодателем. «Действующая нормативно-правовая база позволяет работодателю и работнику по договоренности выстраивать гибкий режим занятости», — пояснил министр, назвав компромиссом пятидневную рабочую неделю, которая закреплена в рамках трудового законодательства.

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    Марина Совина
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