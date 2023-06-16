Минтруд прокомментировал установление шестидневной рабочей недели

Министерство труда отказалось поддержать установление шестидневной рабочей недели

Министерство труда России не поддерживает установление шестидневной рабочей недели в Трудовом кодексе. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков. Его слова приводит ТАСС.

При этом Котяков отметил, что российское трудовое законодательство сейчас позволяет гибко формировать рабочий график при согласовании между работодателями и сотрудниками. Он указал, что сейчас в большей степени нужно делать акцент на регулировании этих отношений. «Если же речь идет о работе за пределами стандартных 40 часов, то переработки надо оплачивать», — указал он.

Глава ведомства подчеркнул, что по соглашению сторон можно «миксовать дистант с традиционными трудовыми отношениями» или индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой.

Ранее специалисты сервиса «Авито Работа» провели опрос и выяснили, что две трети россиян поддержали шестидневную рабочую неделю. Однако россияне готовы перейти на такой график только за прибавку к зарплате.

С предложением ввести альтернативный режим работы 22 мая выступила Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Авторы инициативы заявили, что шестидневка необходима, чтобы снизить нагрузку на экономический сектор и повысить прочность экономики в условиях западных санкций. В частности, уверены в Ассоциации, дополнительный рабочий день позволит российской экономике получить дополнительные инвестиции, «достигнуть технологического и промышленного прорыва, укрепить экономический суверенитет и сократить зависимость от иностранных институтов».