Две трети россиян поддержали шестидневную рабочую неделю

«Известия»: большинство россиян согласны на шестидневную рабочую неделю при одном условии

Специалисты сервиса «Авито Работа» провели опрос и выяснили, как россияне относятся к переходу на шестидневную рабочую неделю. Результатами исследования поделились «Известия» 10 июня.

Выяснилось, что две трети респондентов готовы перейти на такой график за прибавку к зарплате. При этом увеличение зарплаты оказалось наиболее популярной причиной согласиться на шестидневку. Две трети всех опрошенных (64 процента) примерно в равных долях (29 процентов и 35 процентов) назвали условием для перехода повышение оплаты на 10–30 процентов и 30–50 процентов.

А дополнительная мотивация в виде предоставления льгот, компенсации проезда, питания и тому подобное заинтересовала участников опроса меньше всего — таких набралось всего 13 процентов. Не готовы к дополнительному рабочему дню ни при каких обстоятельствах 23 процента опрошенных. Причем, женщин среди них 27 процентов, а мужчин 19.

Отмечается, что были опрошены 10 тысяч россиян из числа экономически активного населения. Прежде всего изучались настроения трудоустроенных в данный момент людей — таких набралось 73 процента от общего числа участников опроса.