Россиянин взломал систему предприятия после увольнения и пошел под суд

Жителя Ялты осудят за взлом системы предприятия из мести работодателю после увольнения

В Крыму 38-летнего жителя Ялты осудят за взлом компьютерной системы предприятия. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым.

Ему грозит до двух лет колонии по статье 272 («Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации») УК РФ.

По данным в полиции, преступление было совершено в 2022 году. В правоохранительные органы обратился директор компании. Он сообщил, что кто-то заблокировал работу его организации, сбросив все настройки системы. Мужчина сказал, что вход был совершен через аккаунт одного из бывших сотрудников. Личность этого работника была установлена. Он рассказал полицейским, что изменил настройки, чтобы отомстить бывшему работодателю за увольнение.