В России предложили работать шесть дней в неделю. Как это поможет российской экономике?

Ассоциация «Аванти» предложила главе Минтруда России ввести шестидневную рабочую неделю

В России необходимо ввести шестидневную рабочую неделю, чтобы снизить нагрузку на экономический сектор и повысить прочность экономики в условиях западных санкций. Об этом главе Минтруда Антону Котякову заявили в Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».

Авторы инициативы объяснили необходимость продлить рабочую неделю потребностью финансово-экономической системы получить дополнительные инвестиции, «достигнуть технологического и промышленного прорыва, укрепить экономический суверенитет и сократить зависимость от иностранных институтов». В качестве примера они привели годы Великой Отечественной войны (ВОВ), когда рабочие трудились по шесть и даже по семь дней в неделю, и лишь к 1967 году страна вернулась к пятидневке. Также, отмечают в «Аванти», шестидневки есть в Непале и Иране, а в Бельгии и Турции допускается работать не 40, а 48 часов в неделю.

Благодаря четким действиям правительства и Центробанка экономика и национальная валюта России не только выдержали нанесенный удар, но и продемонстрировали стрессоустойчивость. Тем не менее в настоящее время потребность нашей финансово-экономической системы в дополнительных инвестициях сохраняется из обращения Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» к главе Минтруда Антону Котякову

«Аванти» — не первые, кто предложил ввести в России продленную рабочую неделю. В августе 2021 года первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, член фракции КПРФ Николай Арефьев в ответ на инициативы по увеличению числа выходных заявил, что время задумываться об отдыхе не пришло, и инструментов, которые бы позволили перевести производство на четырехдневку, сейчас нет.

«Нам не о четырехдневной рабочей неделе надо думать, а о продленке. О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать, но вытащить страну из разрухи, потому что кругом разруха полнейшая. Страна разваливается на части, а мы думаем, как не работать совсем», — пояснил депутат.

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Впрочем, некоторые раскритиковали инициативу. Например, в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) заявили, что шестидневка может привести к снижению производительности труда, ухудшит здоровье работников и в целом рискует нанести экономике серьезный ущерб.

Еще недавно звучали предложения о четырехдневной рабочей неделе. Выбирая между шестидневкой и четырехдневкой, конечно, я за четырехдневную, но при условии, что не снижается доход работника и производительность труда. Что касается шестидневки, надо понимать, что это будет определенная нагрузка на работодателя, на экономику, на здоровье граждан Ярослав Нилов глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов

Сокращение рабочей недели — мировой тренд

Страны мира уже не первый год работают над увеличением производительности и созданием комфортных условий работы. Так, исландский эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели завершился «ошеломляющим успехом». Несмотря на сокращенное времени работы, производительность труда не изменилась, а сотрудники признались в снижении уровня стресса и улучшении самочувствия. После этого более 90 процентов персонала в стране перевели на сокращенную рабочую неделю.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

С июня 2022 года аналогичный эксперимент начался в Великобритании. В проекте 4 Day Week UK приняли участие около 3,3 тысячи сотрудников из 70 компаний. Большая часть из них (92 процента) после окончания эксперимента полностью перешла на сокращенную рабочую неделю. При этом выручка компаний, где ввели четырехдневку, выросла почти на треть.

В Испании мотивировали бизнес вводить сокращенную рабочую неделю выплатами до 150 тысяч евро. Эти деньги выделили на обучение сотрудников, чтобы те повысили свою производительность, и этим компенсировали меньшее время работы. Тем временем в Бельгии разрешили сотрудникам запрашивать у работодателей переход на четырехдневную рабочую неделю вместо пятидневной с сохранением зарплат.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Когда в России предлагали ввести четырехдневку?

Впервые о сокращении рабочей недели в России заговорили в 2019 году. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что такая практика должна сопровождаться ростом производительности труда и сохранением зарплат. Федерация независимых профсоюзов поддержала идею, опираясь на мировой опыт по сокращению рабочих часов. Во второй раз к этой идее Медведев вернулся в апреле 2021 года. Он предложил провести эксперимент и задействовать в нем некоторые регионы или группы компаний, а также проводить реформу постепенно, сокращая рабочие дни на час, на два или на три.