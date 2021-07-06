Эксперимент с четырехдневкой в Исландии закончился «ошеломляющим успехом»

Масштабный эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели в Исландии завершился «ошеломляющим успехом». При меньшем количестве рабочих дней производительность труда не изменилась, а условия работы заметно улучшились, заявил британский центр Autonomy в своем исследовании.

Эксперимент проводили городской совет Рейкьявика, правительство Исландии и локальные профсоюзы. Участниками исследования стали 2,5 тысячи муниципальных сотрудников из разных сфер деятельности, что составляет более одного процента всего трудоспособного населения страны.

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В рамках исследования всем государственным служащим уменьшили рабочую неделю на четыре-пять часов, а трудящимся пять дней в неделю добавили выходной. В результате эксперимента выяснилось, что четырехдневка «положительно повлияла как на работников, так и на бизнес».

«Производительность и показатель предоставления услуг сохранились или улучшились на большинстве тестируемых рабочих мест. В итоге около 86% работающего населения сможет перейти на сокращенный рабочий график или требовать уменьшения рабочих часов», — подчеркивается в исследовании.

Представитель Autonomy Уилл Стронж подчеркнул, что эксперимент завершился «ошеломляющим успехом». По его мнению, участники исследования стали энергичнее работать и получать от этого больше удовольствия. Стронж предположил, что госсектор Исландии может стать образцом в массовом переходе на четырехдневную рабочую неделю.

В России ввести четырехдневную рабочую неделю предложил в 2019 году занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев. После обсуждений с органами власти, объединениями профсоюзов и работодателей Минтруд сообщил, что это решение требует дальнейшей разработки. В 2021 году Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о рабочей четырехдневке.