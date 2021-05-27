Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о рабочей четырехдневке

Минтруд рассмотрит предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю, если они будут озвучены. Об этом агентству РИА Новости рассказал глава ведомства Антон Котяков.

При этом он отказался высказывать свое мнение по этой инициативе. Котяков также попросил не расценивать свои слова о готовности рассмотреть предложение как «потенциальное согласие» министерства.

«Любые предложения от социальных партнеров всегда обсуждаются в министерстве. Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать», — пояснил чиновник.

Ранее бывший президент и премьер-министр, замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что четырехдневную неделю постепенно могут ввести в большинстве стран мира.

После этого член Совета Федерации, замглавы комитета по социальной политике Валерий Рязанский допустил постепенное сокращение рабочей недели в России. «В обозримом будущем, я думаю, что все-таки может произойти снижение именно числа часов в рабочей неделе. Сейчас 40-часовая рабочая неделя. Может быть, пятница будет сокращена», — отметил он.